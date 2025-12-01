GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, biri ana yolda ilerleyen, diğeri ise yan yoldan çıkan iki otomobilin çarpıştığı anlar ve çevredekilerin kazanın ardından yardıma gitmesi yer alıyor.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Uğur Sayır (35) H.B, Ö.D, Ö.Ç. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

