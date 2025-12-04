Erzurum'da suç oranları düşüyor, trafik kazaları artıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte trafik kazalarında geçen yıla oranla artış, suç oranlarında ise azalma olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin geçen yıl ile bu yıl yapılan çalışmalarındaki 11 aylık verileri karşılaştırmalı olarak paylaştı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,6 oranında azalma olduğunu belirten Çiftçi, "Bu oran ilimizin huzur ve güvenliği açısından önemli bir rakam. İşlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,7'ye ulaştı. Emniyet ve jandarmamız kişilere karşı işlenen suçların neredeyse tamamını aydınlatmışlar." dedi.

Kentteki dolandırıcılık olaylarında da düşüş yaşandığını işaret eden Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlarda kasten öldürme ve yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ile kişilerin huzurunu bozma ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olaylarında anlamlı bir düşüş yaşandı. Diğer suçlar da düşüş var ama en anlamlısı bunlar." diye konuştu.

Vali Çiftçi, şöyle devam etti:

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre yüzde 13,3 oranında azalma var, aydınlatma oranı yüzde 97,1'e ulaştı, oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 18,8 azalma var, aydınlatma oranımız yüzde 100. Geçen sene 582 ruhsatsız silah ele geçirilmişken bu yıl 541 yakaladık. Geçen yıl 4 bin 403 aranan yakalanmışken bu yıl 4 bin 349 yakalandı. Geçen yıl 982 narkotik olayı gerçekleşmişken bu sene 973, geçen yıl bu konuda 1437 şüpheli yakalanmışken bu yıl 1431 yakalandı. Bu konuda geçen sene 146 şüpheli tutuklanmışken bu yıl 153'ü tutuklandı."

Trafik denetimlerine de değinen Çiftçi, "2024'te 1513 ölümlü, yaralanmalı trafik kaza meydana gelmişken bu sene 1559'a yükseldi, kazalar artıyor. Denetimlerimizi de sıkılaştırıp artırıyoruz. Geçen sene 972 bin 706 araç kontrol edilmişken bu yıl 1 milyon 28 bin 993 araç denetlendi. Geçen sene 2 bin 621 araç trafikten men edilmişken bu yıl 5 bin 317'ye çıktı." ifadelerini kullandı.