Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da suç oranları düşüyor, trafik kazaları artıyor

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte trafik kazalarında geçen yıla oranla artış, suç oranlarında ise azalma olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da suç oranları düşüyor, trafik kazaları artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte trafik kazalarında geçen yıla oranla artış, suç oranlarında ise azalma olduğunu söyledi.

        Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin geçen yıl ile bu yıl yapılan çalışmalarındaki 11 aylık verileri karşılaştırmalı olarak paylaştı.

        Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,6 oranında azalma olduğunu belirten Çiftçi, "Bu oran ilimizin huzur ve güvenliği açısından önemli bir rakam. İşlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,7'ye ulaştı. Emniyet ve jandarmamız kişilere karşı işlenen suçların neredeyse tamamını aydınlatmışlar." dedi.

        Kentteki dolandırıcılık olaylarında da düşüş yaşandığını işaret eden Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlarda kasten öldürme ve yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ile kişilerin huzurunu bozma ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olaylarında anlamlı bir düşüş yaşandı. Diğer suçlar da düşüş var ama en anlamlısı bunlar." diye konuştu.

        Vali Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre yüzde 13,3 oranında azalma var, aydınlatma oranı yüzde 97,1'e ulaştı, oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 18,8 azalma var, aydınlatma oranımız yüzde 100. Geçen sene 582 ruhsatsız silah ele geçirilmişken bu yıl 541 yakaladık. Geçen yıl 4 bin 403 aranan yakalanmışken bu yıl 4 bin 349 yakalandı. Geçen yıl 982 narkotik olayı gerçekleşmişken bu sene 973, geçen yıl bu konuda 1437 şüpheli yakalanmışken bu yıl 1431 yakalandı. Bu konuda geçen sene 146 şüpheli tutuklanmışken bu yıl 153'ü tutuklandı."

        Trafik denetimlerine de değinen Çiftçi, "2024'te 1513 ölümlü, yaralanmalı trafik kaza meydana gelmişken bu sene 1559'a yükseldi, kazalar artıyor. Denetimlerimizi de sıkılaştırıp artırıyoruz. Geçen sene 972 bin 706 araç kontrol edilmişken bu yıl 1 milyon 28 bin 993 araç denetlendi. Geçen sene 2 bin 621 araç trafikten men edilmişken bu yıl 5 bin 317'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

        Çiftçi, kentte fahiş fiyat ile gıdayla ilgili kurumlarca komisyon kurulacağını ve denetimlerin artırılarak toplu şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesinden TÜBİTAK programlarına rekor başvuru: Bin 141 proje...
        Atatürk Üniversitesinden TÜBİTAK programlarına rekor başvuru: Bin 141 proje...
        Vali Çiftçi 45'inci kez kan bağışında bulundu 45 kez kan bağışı yaparak en...
        Vali Çiftçi 45'inci kez kan bağışında bulundu 45 kez kan bağışı yaparak en...
        Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü
        Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü
        Oltu'da 115 bin metrekare parke taş döşendi
        Oltu'da 115 bin metrekare parke taş döşendi
        Doğu yine dondu -15.6 ile Erzurum, soğuk rekorunu kaptırmadı
        Doğu yine dondu -15.6 ile Erzurum, soğuk rekorunu kaptırmadı
        5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde dikkat çeken açıklama; "Sağlıklı şehirler iç...
        5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde dikkat çeken açıklama; "Sağlıklı şehirler iç...