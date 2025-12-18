Erzurum'da elektrik işçileri ahşap direklerde aldıkları eğitimlerle zorlu kış şartlarına hazırlanıyor

Türkiye'nin en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına sahip Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ'ta, arıza ve bakım ekiplerinin yetkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı saha eğitimleri hayata geçirildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki eğitim kampüsünde, ekipler gerçek saha koşullarına en yakın şekilde eğitimler alıyor.

Yüksek gerilim hatlarında güvenli ve etkin müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla yüksekte kurulan çalışma parkurlarına çıkan personel, direkler üzerinde denge, koordinasyon ve güvenli hareket kabiliyetini geliştiren uygulamalar gerçekleştiriyor.

Zorlu fiziksel şartlara uyum sağlanabilmesi için ahşap direk taşıma, zor arazi geçişleri ve yüksek efor gerektiren çalışmalar eğitimlerin önemli bir parçasını oluştururken, direğe çıkan çalışanlar birbirleri ile metrelerce havada top atarak eğitimleri eğlenceli hale getiriyor.

Aras EDAŞ Erzurum Koordinatörü Hüseyin Öcal, gazetecilere, firmanın Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde dağıtım hizmeti verdiğini, eğitim faaliyetleri ile personelin bölgedeki zor şartlara her an hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Personelin ahşap direkler üzerinde idmanlar yaptıklarını anlatan Öcal, şunları kaydetti:

"Ekiplerimize kış şartlarında zorlanmamaları ve sürekli ayakta kalabilmeleri için saha eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri verirken personelimize en kaliteli malzemeler ve donanımlar temin ediyoruz. Eğitimlerde arkadaşlar direğin üzerinde birbirlerine top atıp, direğe iniş - çıkış yapıp denge sağlamaya çalışıyor. Sahada bu bizim için çok önemli çünkü özellikle kırsal bölgede şebekemizin büyük bir kısmı hava şebeke ve orada bir arıza olduğu zaman mutlaka arkadaşlarımızın direğe çıkması gerekiyor. Onun için direk üzerinde denge çalışması yapılıyor. Eğitimlerimiz bizim devam ediyor."