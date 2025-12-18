Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bedensel ve zihinsel engelliler Yerli Malı Haftası'nda gönüllerince eğlendi

        Erzurum'da bedensel ve zihinsel engelliler, aileleriyle Yerli Malı Haftası kapsamına bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:24
        Erzurum'da bedensel ve zihinsel engelliler Yerli Malı Haftası'nda gönüllerince eğlendi
        Erzurum'da bedensel ve zihinsel engelliler, aileleriyle Yerli Malı Haftası kapsamına bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bir sosyal tesiste gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Programda, Yerli Malı Haftası nedeniyle engelli bireylerin aileleri tarafından yapılan pasta, çörekler ikram edildi. Daha sonra 60'a yakın engelli ve aileleri oyun havalarıyla gönüllerince eğlendi.

        Kızılay gönüllülerinin ise engellilerle hem eğlenip hem de hediyeler verdiği etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çeşitli ikramlar ve hediyeler gönderildi.

        Erzurum Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, programın gerçekleşmesinde destek veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, engelli bireylerin ve ailelerin bu tür etkinliklerle sık sık bir araya gelmeleri için çalıştıklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, kurum olarak her zaman engellilerin ve ailelerinin yanında olduklarını, tüm imkanları kullandıklarını anlattı.

        Engelli çocuğu olan Fatih Genç ise "Çocuklarımızı bu şekilde eğlenmelerini görmek dünyalara bedel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

