Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

C.G'nin adresinde yapılan aramada, dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığını tespit ettikleri C.G'yi, kent merkezindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

