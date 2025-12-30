Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 30.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:24
        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığını tespit ettikleri C.G'yi, kent merkezindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

        C.G'nin adresinde yapılan aramada, dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

