        Erzurum'da beton blok yüklü tır alt geçide sıkıştı

        Erzurum'da beton blok yüklü tır alt geçide sıkıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:00 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:00
        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton blok yüklü tır, alt geçide sıkıştı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ABR 003 plakalı beton blok yüklü tır, İpekyolu Köprülü Kavşağı'ndaki alt geçide sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gerekli tedbirleri alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

        Kazada, tırın üzerindeki beton bloklarda hasar meydana geldi.

        Yapılan çalışmaların ardından tır olay yerinden kaldırılırken, ulaşım yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

