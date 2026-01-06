Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu

        Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği başarılarıyla bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığı bildirildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:09
        Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
        Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği başarılarıyla bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığı bildirildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi istikrarlı yükselişle önemli bir başarıya imza attı.

        Araştırma Üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Üniversite 2025 yılında SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayılarıyla araştırma üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldı. Web of Science'ın 5.01.2026 tarihli verilerine göre Atatürk Üniversitesi, 2024 yılında 1484 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısını 2025 yılında 1854'e yükseltti. Bir yıl içerisinde 370 yayınlık artış sağlayan üniversite, bu performansıyla Araştırma Üniversiteleri arasında en yüksek yayın artışını gerçekleştiren üniversite oldu.

        Elde edilen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin araştırma-geliştirme odaklı vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve bilimsel teşvik mekanizmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Farklı disiplinlerde yürütülen nitelikli akademik çalışmaların uluslararası indekslerde karşılık bulması, üniversitenin bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve etkisini her geçen yıl daha da artırıyor."

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi.

        Atatürk Üniversitesinin yalnızca yayın sayısını artırmayı değil, aynı zamanda nitelikli, toplumsal katkı sağlayan ve uluslararası etki gücü yüksek çalışmalar üretmeyi hedeflediğini aktaran Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Araştırma üniversitesi kimliğimizin gereği olarak, bilimsel üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızı bir yıl gibi kısa bir sürede 370 artırarak bilimsel çalışmalarımızı uluslararası arenada görünür kılmak yolunda kaydedilen bu gelişmeden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, özveriyle çalışan akademisyenlerimizin, araştırma altyapımıza yapılan yatırımların ve üniversitemizde oluşturduğumuz bilim odaklı iklimin bir sonucudur.

        Hedefimiz bilimsel yayınlarımızla sadece akademik literatüre katkı sunmak değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine ve insanlığın ortak geleceğine değer katacak çalışmalar ortaya koymaktır. Bu doğrultuda akademik teşviklerimizi, proje desteklerimizi ve disiplinler arası iş birliklerini artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

