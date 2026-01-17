Erzurum'da 2 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.



Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dün bir mobilyacıda çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Ç'nin (65) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



M.Ç, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Keresteciler Sitesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Musa Coşgan ve Serhat Kısa yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.



Programları kapsamında kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olay yerine giderek Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile inceleme yapmıştı.

