        Erzurum Haberleri

        Yakutiye Belediyesi "Liselerarası FİFA26 Espor Turnuvası" düzenledi

        Erzurum'da Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi tarafından, "Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:16
        Yakutiye Belediyesi "Liselerarası FİFA26 Espor Turnuvası" düzenledi
        Erzurum'da Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi tarafından, "Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası" düzenlendi.

        Dijital spor kültürünü tanıtmak, genç yetenekleri keşfetmek ve Espor alanında nitelikli sporcular yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 64 lise öğrencisi katıldı.

        Tatil sürecinde gençlerin hem eğlenmesini hem de sosyal etkileşim kurmasını sağlayan organizasyon ilgi gördü.

        Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlere yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Espor Akademimizle gençlerimizi dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturuyoruz. Fair play anlayışını esas alan bu turnuvalarla gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Esporu bilinçli bir spor kültürü haline getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte üniversite öğrencilerimize yönelik de çeşitli Espor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Turnuvaya katılan öğrenciler ise etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu, tatil döneminde böyle anlamlı ve profesyonel bir organizasyonla bir araya gelmenin kendilerini motive ettiğini belirtti.

        Dereceye giren Esporculara, Başkan Uçar tarafından üniversite eğitim çeki ve kupa takdim edildi, organizasyona katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

