        Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin hedefi üst klasman ve milli forma

        Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin hedefi üst klasman ve milli forma

        YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Curling Federasyonunun desteğiyle Kars'ta kurulan Kafkars Spor, kadınlar ve erkeklerde mücadele ettiği Curling 1. Lig Müsabakaları'nda başarılı olup bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:37
        Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin hedefi üst klasman ve milli forma
        Kars'ta curling için sporcu seçmeleri yapıldıktan sonra kurulan ve 1. Lig'e çıkarak burada mücadele eden Kafkars Spor, Erzurum Curling Arena Salonu'nda düzenlenen ve 25 Ocak'ta sona erecek Curling 1. Lig Müsabakaları'nda başarılı olup Süper Lig'e yükselmek istiyor.


        Her iki kategoride de mücadele eden Kafkars Spor'un sporcuları, sonrasında ise milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi hedefliyor.


        Kafkars Spor Kulübü Antrenörü Hayrettin Can Karaciğer, AA muhabirine, curling ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde okurken tanıştığını söyledi.

        Merak duygusuyla bu spora başladığını belirten Karaciğer, "Kars'ta antrenörlük belgemi alarak bu spora başladım. Sporcularımızla da okullarda gidip konuştuk, tanıştık ve onlarla antrenman yapmaya başladık. Şu an Kars'tan bir kadın, bir erkek takımıyla 1. Lig'de mücadele ediyoruz." dedi.


        Karaciğer, alt liglerde bulunan takımların da olduğunu ifade ederek, "Şu an biz 1. Lig müsabakalarına katılıyoruz. İnşallah güzel sonuçlanır. Curling yapacak sporcunun buza yaktın olması lazım. Zaten curling, buz satrancı gibi bir şey. Her iki takımın da taktiksel atışları oluyor. Biz de burada sporcunun hem esnek olmasına hem de taktiksel açıdan oyuna yatkınlığına bakıyoruz. Bu şekilde seçmeleri yapıp sporcularımızı belirledik." şeklinde konuştu.





        - "Çıldır Gölü üzerinde geleneksel olarak yapmaya çalıştık"

        Çıldır Gölü üzerinde çocukların oynadığı curlingi daha önce kendilerinin de denediğini anlatan Karaciğer, "Onlar bizim için ilham kaynağı oldu. Biz de zamanında gittik, Çıldır Gölü üzerinde geleneksel olarak yapmaya çalıştık. Açıkçası onlar bizim için gerçekten ilham kaynağı oldu. Şu anda daha iyi imkanlarla curling oynuyor ve daha çok profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Şu an 1. Lig'deyiz ve daha üst ligde oynamayı kendimize hedef koyduk. İnşallah Kars'tan milli takıma sporcularımız yetişir. Onları yurt dışında ülkemizi temsil ederken görmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.


        Sporculardan Yusuf Can Altun ise Kağızman ilçesinden Kars'a taşındıktan sonra bu sporla tanıştığını anlattı.

        Taşınmanın ardından okulunun ve ortamının tamamen değiştiğini dile getiren Yusuf Can, şöyle konuştu:


        "Spor yapma arayışı içindeyken okulun beden eğitimi öğretmeni curling ile tanıştırdı. Kars'ı 1. Lig'de temsil ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig, nasip olursa inşallah oradan da milli takıma girmek istiyorum. Bu sporu sosyal medyadan görmüştüm, öğretmenim de yönlendirince ilgimi çekti. Selim ilçesinde curling oynayan çocuklar gibi biz de Çıldır Gölü'nde oynadık ve çok keyifli geçmişti. Zaten sporun orijinali buzun üzerinde yapıldığı için az da olsa o deneyimi tattık."

        Sporculardan Berrak Su Yüceur da kadın takımının kaptanı olduğunu belirterek, Kars'ta buz pisti açılınca buz pateni yapmak için gittiğini ve orada curling ile tanıştığını, kadın takımı olarak Süper Lig'e çıkmayı ve ardından milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi.

