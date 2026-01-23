Habertürk
        Erzurum'da husumetli akraba aileler barıştırıldı

        Erzurum'da husumetli akraba aileler barıştırıldı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile barıştırıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:16
        Erzurum'da husumetli akraba aileler barıştırıldı
        Erzurum'un Hınıs ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile barıştırıldı.

        Ovakozlu Mahallesi'nde yaşanan kavganın ardından İmece ve Şengül aileleri arasında husumet başladı.

        Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş ile kanaat önderleri Osman Eren, Şiyar Bahtiyar Eren ve Abdusselam Çıkan barış için girişimde bulundu.

        Ailelerin ikna edilmesinin ardından Ovakozlu Mahallesi Camisi'nde barış programı düzenlendi.

        Salavat getirerek el bastıkları Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini belirtti.

        Kaymakam Bektaş, yaptığı konuşmada, İslam'ın barış dini olduğunu, Müslümanlar arasında dargınlık, küslük ve kavganın olmayacağını belirterek, "Akrabalık hukuku olduğu kadar komşuluk hukuku da önemlidir. Birçok insan, kimsenin canı yanmasın, üzülmesin ağlamasın diye emek verdi. Emek verenlerden Allah razı olsun. Büyük bir hayırdır. Bu hayrı bozmamak lazım. İnşallah bunu sağlamış olacağız. Sizden ricamız bu mübarek yerde verilen sözlerin tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Şiyar Bahtiyar Eren de aileler arasındaki husumetin kaldırıldığını, barışın sağlandığını belirtti, bunun daim olmasını isteyerek emek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

