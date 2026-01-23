Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:09
        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da kar yağışı ile soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Yol ve kaldırımların beyaza büründüğü şehirde ekipler, temizlik çalışması başlattı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        - Kars

        Kars'ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

        Soğuk havanın da etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Kars Belediyesi ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu.

        Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda yardımıyla soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da bina çatılarında biriken karları temizledi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

        Bu arada, yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları da bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

        Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

        Yüksek kesimlerde de kar etkili olurken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması sürüyor. Ekiplerce temizlenen kar ve buz kütleleri şehir dışına taşınıyor.

        - Iğdır

        Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

        Yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma yürütüyor.

        Iğdır-Ağrı ile Kars kara yollarında iş makineleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

