Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.



Erzurum'da kar yağışı ile soğuk hava etkisini sürdürüyor.



Yol ve kaldırımların beyaza büründüğü şehirde ekipler, temizlik çalışması başlattı.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.



- Kars



Kars'ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.



Soğuk havanın da etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Kars Belediyesi ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı.



Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu.



Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda yardımıyla soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da bina çatılarında biriken karları temizledi.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.



Bu arada, yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları da bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.



- Ardahan



Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.



Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.



Yüksek kesimlerde de kar etkili olurken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması sürüyor. Ekiplerce temizlenen kar ve buz kütleleri şehir dışına taşınıyor.



- Iğdır



Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.



Yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma yürütüyor.



Iğdır-Ağrı ile Kars kara yollarında iş makineleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor.

