Disiplinle çalışan çocuklar, cesaret gerektiren kayakla atlamaya hazırlanıyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen "kayakla atlama kuleleri"nde çocuklar dondurucu soğuklara rağmen geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor.



Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinde, eski milli sporcu İrfan Çintımar'ın öncülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle kayakla atlamacı yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.



Mayıs ayında başlatılan projeyle sporla tanışan 9-14 yaş aralığındaki yaklaşık 300 çocuk, eleme usulüyle düzenlenen çeşitli testlerde başarılı olmak için mücadele etti.



Elemelerde başarılı olup ve yaz mevsiminde antrenmanlarına başlayan ve şimdilerde ise yoğun yağan karla beyaza bürünen 20'lik diye tabir edilen rampaya çıkan yaklaşık 20 çocuk, cesaret ve disiplin gerektiren kayakla atlamada geleceğin milli sporcusu olma için gayret gösteriyor.



Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü antrenmanlara aileleriyle gelen çocuklar, akşam saatlerinde dondurucu soğukta tecrübeli eğitmenler eşliğinde söz konusu rampadan başarılı bir şekilde inip geleceğin kayakla atlamacısı olmak için çabalıyor.









- "20 altyapı sporcumuz milli takım seviyesine gelene kadar inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz"









Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kulelerde 5 rampanın olduğunu, bunlardan üçünün 20, 40 ve 60'lık rampalardan oluştuğunu söyledi.



Küçük çocukların ilk önce 20'lik rampada antrenman yaptığını belirten Çakmur, "Bu çocuklarımız mayıs ayından beri düzenlenen seçmelerden bugünlere geldi. Pilot okullarımızdan 300'e yakın öğrencimiz müracaat etti. Jimnastik, kayak ve atlama antrenörlerimiz eşliğinde belli prosedürde seçmeleri geçti. Önce 60 çocuğumuzla devam ettik sonra 40, şimdi ise atlama aşamasına gelen 20 altyapı sporcumuz milli takım seviyesine gelene kadar inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Çakmur, çocukların belli aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini ifade ederek, "Yaz antrenmanlarıyla önce jimnastik yaparak esnekliklerini geliştirdiler. Sonra kayak öğrenerek iyi birer kayakçı oldular. Bunu da öğrendikten sonra fiziksel gelişimleri için sıçrama çalışmalarına geçtiler. Rampalardan düşme, kayma aşamalarından sonra şimdi de kış çalışmalarına başladılar. Pist ve malzeme tanımına geçtiler. Şu anda da rampadan düşme, güvenli inme gibi aşamalarla inşallah iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Çocukların gelişimlerinin ardından daha büyük rampalardan atlayış yapacaklarını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:



"20'likten sonra ikinci aşama olan 40'lık rampaya inşallah seneye geçecekler. Sonra 60, 95, ve 125'lik rampalardan atlayışlar başlayacak. Bu çocuklarımızın sonu inşallah olimpiyat. Sadece olimpiyat değil, olimpiyat madalyası hedefimiz bu. Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu 3, Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşındaki Furkan Akar ise ikinci kez olimpiyatlara gidecek. Bu kış sporlarının geliştiğinin en büyük ispatıdır. Bu çocuklarımız da inşallah olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirerek bizleri gururlandıracak amacımız bu."



Çakmur, kayakla atlamaya sporununa yeni çocukların dahil olacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"Olimpiyat madalyası kazanacak sporcularımız muhakkak çıkacak. Bu bir süreç ve biz şu an topumlarını atıyoruz bu tohumlar inşallah 8 yıl sonra çiçek açacak ve inşallah madalya ile taçlanmış olacak. Buradaki çocuklar ülkemizdeki bu kadar yatırımın en büyük göstergesi. Eksi 15-20 derecede aileleriyle birlikte burada özveriyle çalışıyorlar. Cesaret, dayanıklılık isteyen bir spor ve soğuğa karşı yarışıyorlar. Adrenaline karşı direnç gösteriyorlar dolayısıyla inşallah bu çocuklarımız ileride iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler."









- "Yüzlerce sporcu çıksın istiyoruz"





Çocukların antrenmanını izlemeyen gelen velilerden Saliha Hayat da oğlunun yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptığını, her gün antrenman eksiği olmadan atlama kulelerine geldiklerini söyledi.



Çocuklarının yanında olmak için alanda bulunduklarını anlatan Hayat, "Birkaç arkadaşımızla her antrenmanda, hocamıza ve çocuklarımıza yardımcı olmak adına buradayız. Çocukların giyinmelerine yardımcı oluyoruz ki iş hızlansın ve iki tur daha fazla atlasınlar, tüm amacımız bu. Erzurum ve ülkemiz adına buradan yüzlerce sporcu çıksın ve her bir rampadan sırayla çocuklar atlasın istiyoruz. Bunların peşinden de yeni sporcular çıksın isteriz. İnşallah öyle olacak İrfan hocamız bir yol açtı bu yoldan çocuklarımız devam edecek. Veliler olarak biz sonuna kadar destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.





Çocuklardan 10 yaşındaki Zehra Betül Dursun ise bu sporu severek yaptığını anlatarak, "Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Bu spora severek başladım ve buraya geldiğimde gerçekten gayret göstermeye çalıştım. Soğuk hava aslında beni etkiliyor ama bazı şeylerin zorlukları olduğu için katlanıyoruz. Olimpiyat şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.



9 yaşındaki Muhsin Ali Hayat da eğitimlere yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini, hocalarını çok sevdiğini ve ileride şampiyon bir sporcu olarak Türk bayrağını zirveye çıkarmayı istediğini söyledi.

