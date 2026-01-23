Habertürk
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 101 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 101 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        23.01.2026 - 10:12
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 101 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 101 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


        Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 76 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 7, Ardahan'da da 18 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

