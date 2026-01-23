Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısı artıyor

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 3. sırada yer aldıklarını, 2025'i 781 bin büyükbaş hayvanla kapattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısı artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 3. sırada yer aldıklarını, 2025'i 781 bin büyükbaş hayvanla kapattıklarını bildirdi.

        Kenger, Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı Sosyal Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kurumun 2025'te yürüttüğü çalışmaları anlattı.

        Geçen yıl 6 bin 100 gıda işletmesinde 18 bin 632 denetim gerçekleştirildiğini bildiren Kenger, bunun işletme başı 3,1 denetimle iyi bir rakam olduğunu söyledi.

        - Erzurum'daki bitkisel ürünler Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı

        Bitkisel üretiminde ülke genelinde yaşanan ilkbahar geç donlarının Erzurum'da yaşanmadığını ve verimli bir sene geçirildiğini belirten Kenger, "Yaklaşık 40 bin bitkisel üretim işletmemiz var. Sıkıntı yaşanan yerlere de devlet destekli tarım sigortamızdan 40 milyon lira kadar ödeme gerçekleştirildi. 2025 yılında 2 bin 400 ton bitkisel üretim ihraç ettik. Burada sevindirici olan Avrupa Birliği ülkelerine de artık gönderiyor olmamız. Bu sene ayçiçeğini Avrupa Birliği ülkelerine de ihraç etmiş olduk." diye konuştu.

        Kentte, 15 milyon dekar mera olduğunu hatırlatan Kenger, şöyle devam etti:

        "Büyükbaş hayvan sayımızda Türkiye'de 3. sıradayız. 2025 yılını 781 bin büyükbaş hayvanla kapatmış olduk. Son 3 yıla baktığımızda hayvan sayımızın düzenli ve tedrici bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani mantıklı bir artış var. Burada dikkat çekmek istediğim husus, 249 bin kadar büyükbaş küpesi takmışız. Bu şu demek, 249 bin tane hayvan doğdu ve biz bunu tescilledik. Geçen sene 213 bin kadar buzağı, ondan önceki sene 180 bin kadar buzağı küpelemiştik. Burada aslında artışı artış kısmını gayet mantıklı bir şekilde açıklıyor. 120 bin hayvanı il dışına sevk ettik."

        Kenger, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, müteşebbis heyetinin kurulduğunu, yer seçiminin belirlendiğini de açıkladı.

        Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin hedefi üst klasman ve milli forma
        Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin hedefi üst klasman ve milli forma
        Anadolu'nun genetik hafızası bu müzede korunuyor Erzurum'da bir "Bilim Kale...
        Anadolu'nun genetik hafızası bu müzede korunuyor Erzurum'da bir "Bilim Kale...
        Erzurum'da husumetli akraba aileler barıştırıldı
        Erzurum'da husumetli akraba aileler barıştırıldı
        Disiplinle çalışan çocuklar, cesaret gerektiren kayakla atlamaya hazırlanıy...
        Disiplinle çalışan çocuklar, cesaret gerektiren kayakla atlamaya hazırlanıy...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 101 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 101 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor