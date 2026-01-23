Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısı artıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 3. sırada yer aldıklarını, 2025'i 781 bin büyükbaş hayvanla kapattıklarını bildirdi.



Kenger, Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı Sosyal Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kurumun 2025'te yürüttüğü çalışmaları anlattı.



Geçen yıl 6 bin 100 gıda işletmesinde 18 bin 632 denetim gerçekleştirildiğini bildiren Kenger, bunun işletme başı 3,1 denetimle iyi bir rakam olduğunu söyledi.



- Erzurum'daki bitkisel ürünler Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı



Bitkisel üretiminde ülke genelinde yaşanan ilkbahar geç donlarının Erzurum'da yaşanmadığını ve verimli bir sene geçirildiğini belirten Kenger, "Yaklaşık 40 bin bitkisel üretim işletmemiz var. Sıkıntı yaşanan yerlere de devlet destekli tarım sigortamızdan 40 milyon lira kadar ödeme gerçekleştirildi. 2025 yılında 2 bin 400 ton bitkisel üretim ihraç ettik. Burada sevindirici olan Avrupa Birliği ülkelerine de artık gönderiyor olmamız. Bu sene ayçiçeğini Avrupa Birliği ülkelerine de ihraç etmiş olduk." diye konuştu.



Kentte, 15 milyon dekar mera olduğunu hatırlatan Kenger, şöyle devam etti:



"Büyükbaş hayvan sayımızda Türkiye'de 3. sıradayız. 2025 yılını 781 bin büyükbaş hayvanla kapatmış olduk. Son 3 yıla baktığımızda hayvan sayımızın düzenli ve tedrici bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani mantıklı bir artış var. Burada dikkat çekmek istediğim husus, 249 bin kadar büyükbaş küpesi takmışız. Bu şu demek, 249 bin tane hayvan doğdu ve biz bunu tescilledik. Geçen sene 213 bin kadar buzağı, ondan önceki sene 180 bin kadar buzağı küpelemiştik. Burada aslında artışı artış kısmını gayet mantıklı bir şekilde açıklıyor. 120 bin hayvanı il dışına sevk ettik."



Kenger, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, müteşebbis heyetinin kurulduğunu, yer seçiminin belirlendiğini de açıkladı.



Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

