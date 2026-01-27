Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kışın besin bulmakta zorlanan hayvanları yemlemek için Başkan Emrullah Akpunar'ın da aralarında bulunduğu kentteki bazı atlı spor kulüplerinden yaklaşık 30 kişi atlarla karla kaplı ilçe kırsalına indi.



Katılımcılar, götürdükleri ekmek, et ve kemik parçalarını araziye bıraktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akpunar, yaban hayatına destek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu hayvanların yerleşim yerlerine inmesini önlemek için onlara doğada destek olmamız gerekiyor. Atlı spor kulüplerimiz ve sporcularımız bu etkinliğe büyük bir gönüllülükle katıldı. Hem doğaya destek olduk hem de güzel ve anlamlı bir dayanışma örneği sergiledik." ifadelerini kullandı.



Akpunar, ilçeye modern bir hayvan barınağı kazandırdıklarını ve sokak hayvanlarını korumaya aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Barınağımız faaliyetlerine başladı, ancak vatandaşlarımızın yırtıcı hayvanlar noktasında da talepleri olabiliyor. Çeşitli iletişim mecralarından ulaşılmak suretiyle bu konuda yardımcı olmamız talep ediliyor. Yabani hayvanlar yerleşim merkezlerine inmesinler diye periyodik aralıklarla yaban hayata besin desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. Bu çalışmamız havalar ısınıncaya kadar sürecek."



