        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da, dondurucu soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:11
        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da, dondurucu soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.


        Gece termometrelerin sıfırın altında 11,8 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların ve bazı toplu taşıma duraklarının camları buz tuttu.

        Binaların çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

        Belediye ekipleri, kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        - Kars, Ağrı ve Ardahan

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Dereiçi mevkisinde kırağıyla kaplanan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, Acısu deresi tamamen dondu.

        Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Esnaf iş yerlerinin önünde biriken kar ve buz yığınlarını temizledi.

        Vatandaşlardan Şenay Vanlı, soğukların devam ettiğini belirterek, "Bu gece çok soğuktu, arabalar buz tuttu, zor çalıştırdık." dedi.

        Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, dereler buzla kaplandı.

        Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

