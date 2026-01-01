Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yoğun sis etkili oldu

        Erzurum'da yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 00:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 00:29
        Erzurum'da yoğun sis etkili oldu
        Erzurum'da yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, etkisini artırdı.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

