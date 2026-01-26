"10. Tematik Kış Kampı" Erzurum'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 57 kentten gelen 150 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı.



Kazım Karabekir Kız Öğrenci Yurdu'ndaki açılış töreninin ardından üniversite öğrencilerine, tematik kış kampları ile ilgili hazırlanan videolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı izletildi.



Programda konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Her sene rutin olarak ülkemizin çeşitli illerinde tematik olarak kış kampları yapılıyor. Biz de Erzurum'da kış sporları üzerine misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi.



Çakmur, farklı etkinliklerle öğrencileri ağırlayacaklarını ifade ederek, "Çeşitli illerimizden KYK yurtlarında kalan 150 gencimizi misafir ediyoruz. 5 gün sürecek organizasyonun ilk 3 günü kış sporları üzerine, 4. gün tarihi yerlerimizin gezilmesi 5. günde ise vedalaşma olacak. İnşallah her yıl yaptığımız kış sporları eğitimlerinde gençlerimizi bütün buz salonlarımızda Palandöken Dağı'ımızda, curling salonunda ağırlayıp onların güzel günler geçirmelerini ve güzel anılar biriktirmeleri için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.



Programda Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve kick boksta Avrupa ve dünyada birçok başarısı bulunan milli sporcu Cebrail Gençoğlu'nun, eğitim ve spor hayatını konu alan söyleşi gerçekleştirdi.







