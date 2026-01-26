Habertürk
Habertürk
        Doğu Anadolu'da 5 ilde soğuk hava ve sis etkili oluyor

        Doğu Anadolu'da 5 ilde soğuk hava ve sis etkili oluyor

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:07
        Doğu Anadolu'da 5 ilde soğuk hava ve sis etkili oluyor
        Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sabah saatlerinde soğuk havanın da etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte ağaçlar ve araçlar kırağıyla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20,6 dereceye düştüğü kentte, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu.

        Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu. Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede, dereler tamamen dondu.

        Vatandaşlar, arabalarına battaniye ve branda sararak soğuktan korumaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Koçar Aktaş, kar yağışından sonra soğukların başladığını belirterek, "Camlar hep buz tuttu, dışarıda duramıyoruz, hep hasta olduk. Sobamızı yaktık, çok aşırı soğuk var." dedi.

        - Ağrı

        Ağrı'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

        Vatandaşlar, arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile sardı.

        Nehir ve derelerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Kent merkezinde soğuk nedeniyle kırağı oluştu.

        Kentin Kura Nehri bölgesinde de sis etkisini gösterdi.

        - Tunceli

        Tunceli’de hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle yolların da buzlandığı şehirde, ekipler tuzlama çalışması yaptı.

        Bazı vatandaşlar, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan serçelere yem verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

