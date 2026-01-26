Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Türkiye, curlingde bu yıl üç kategoride en iyi liglerde olacak

        YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, bu yıl 3 farklı kategoride dünyanın en iyi liglerinde yarışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:04
        Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının federasyon tarihi açısından en yoğun dönemi olduğunu belirtti.

        Söz konusu dönemde birçok organizasyon düzenlediklerini ifade eden Şebin, "Erzurum'da yaklaşık 750 turnuva yaptık. Samsun ve Ankara'da da bir sürü müsabakamız oldu. Bunlar federasyonumuzun gençler, senyörler, bedensel ve işitsel engelliler dahil olmak üzere bir sürü alt branşının olmasından kaynaklı. Bunun yanında floor curling dediğimiz, ilk defa Türkiye'de bir lig başlattık. Bu dünyada bir ilk. 52 kulübün katılımıyla yaklaşık 350 sporcunun iştirak ettiği Türkiye Şampiyonası'nı yaptık." diye konuştu.

        Kenan Şebin, Türkiye'de curlingi belli bir aşamaya getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Federasyonumuz açısından tabii ki hedefimiz olimpiyatlardı ama dünyada ilk 10'a girmek gerçekten çok zor. Dünyada 1500'lü yılların başında başlayan bir süreç ve halen devam ediyor. Biz curling olarak 2009 yılında başlayıp, 2016 yılında federasyon olarak kurumsallaşmayla bugünlere geldik. Bu 10 yıllık süreçte tabii ki mesafe aldık ve dünyanın en iyi 13 ülkesi arasına gelmişiz. En üst kademelerde mücadele eden bir ülkeyiz. Buralarda tutunmak gerçekten çok zor. En büyük dezavantajımız antrenör ve sporcularımızın hepsinin Erzurum'dan olması. Türkiye genelinde başka tesislerimiz olsa, sporcu havuzumuz daha büyük olsa hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız."




        - "Aldığımız sonuçlar 2026 yılında da devam edecek"

        Yaşadıkları bütün sorunlara rağmen Türkiye'nin curlingde önemli başarılar kazandığını anlatan Şebin, şunları kaydetti:

        "Genç kadınlarımız B grubunda dünya üçüncüsü oldu. Dünyanın en iyi ülkelerinin katılacağı A grubunda yarışacaklar. Erkek milli takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. Dünya Curling Federasyonu 2026'da yeni formata geçti. Artık Dünya Şampiyonası'nda A, B, ve C grubu olacak. Türkiye, erkeklerde B grubunda yarışacak. Zaten kadın milli takımımız 5 yıldır A grubunda yarışıyor. A grubunda Avrupa'nın en iyi 6 takımı, dünyanın ise en iyi 13 takımı yarışıyor. Bunlar ülkemiz açısından çok büyük bir aşamadır. Aldığımız sonuçlar 2026 yılında da devam edecek. Erkek milli takımımız B grubunda Dünya Şampiyonası'nda, kadın milli takımımız da mart ayında A grubunda Kanada'daki Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Genç kadın milli takımımız da aynı şekilde A grubunda yarışacak. 3 kategoride dünyanın en iyi liglerinde yarışmış olacağız. Bu da federasyonumuz açısından çok önemli bir şey."

        Şebin, milli takımlarda bazı değişikliklere gideceklerini belirterek, "Sistemsel ve sporcu değişiklikleri olacak. Artık gençlere yönelmemiz lazım. Bu noktada hedeflerimiz var. Türkiye'nin, federasyonumuzun hiçbir zaman hedefleri bitmeyecek. Her geçen gün dünya sıralamasında daha üst sıralara tırmanmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.




        - "Gül dökülmüş yollarda yürümüyoruz"

        Kenan Şebin, geçen yıl İskoçya gibi güçlü bir ülke karşısında 9-0 galip geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Curlingde sıfıra karşı yenmek çok zordu hele İskoçya'yı yenmek daha çok zordu. Yenmemize rağmen Avrupa ikincisi oldular. Curling çok enteresan bir spor her an her şey olabilir. Kötü başlarsınız iyi, iyi başlarsınız kötü bitebilir. Sporcunun motivasyonu, sağlığı çok önemli. Biz gül dökülmüş yollarda yürümüyoruz. Biz çok büyük hedefeler koyduk, belki de bunun sıkıntısını yaşadık. 40-50 yıl sonra hedefleyeceklerimizi biz 10 yıl içine koyduk ama hedeflerimizden vazgeçmeden gideceğiz. Çok önemli maçlar kazandık, çok önemli ülkelere karşı galibiyetler aldık. Bu devam edecektir. 2026 yılı inşallah daha iyi geçecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

