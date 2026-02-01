Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 237, Hakkari ve Ergan'da 192, Kartalkaya'da 185, Nemrut'ta 162, Kümbet'te 138, Konaklı'da 137, Sarıkamış'ta 129, Yıldızdağı'nda 120, Uludağ'da 116, Yedi Kuyular'da 113, Erciyes'te 98, Yalnızçam'da 89, Keltepe'de 86, Murat Dağı'nda 80, Çambaşı'nda 75, Yıldıztepe'de 72, Davraz'da 62, Ilgaz'da 54, Gevaş Abalı'da 41, Hesarek'te 39, Kop'ta 36, Süleymaniye'de 33, Karboğazı'nda 30, Denizli'de 25, Mersivan'da 14, Salda'da 10 ve Kartepe ile Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-4
|-1
|Ergan
|KY
|-3
|1
|Hakkari
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|1
|3
|Nemrut
|KY
|-2
|0
|Konaklı
|KY
|-3
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-2
|2
|Yıldızdağı
|KY
|-1
|1
|Erciyes
|KY
|-3
|3
|Yalnızçam
|KY
|-5
|3
|Keltepe
|KY
|-4
|3
|Murat Dağı
|KY
|-4
|6
|Çambaşı
|KKY
|2
|4
|Davraz
|KY
|0
|3
|Ilgaz
|KY
|-2
|2
|Gevaş Abalı
|KY
|-1
|4
|Hesarek
|KY
|-3
|1
|Kop
|KY
|-1
|2
|Denizli
|KY
|0
|6
|Mersivan
|KY
|2
|4
|Salda
|Y
|-2
|9
|Akdağ
|Y
|2
|7
|Kartepe
|KY
|0
|1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y:Yağmurlu)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.