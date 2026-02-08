Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Atatürk Üniversitesinden bilim insanları, ilaç ham madde üretimi çalışmalarını anlattı

        İLHAMİ ERKILIÇ - FARUK KÜÇÜK - Atatürk Üniversitesinde yeni yöntemlerle stratejik öneme sahip kalp ve kanser gibi ilaçların ham maddesini üreten bilim insanları, çalışma detaylarını Anadolu Ajansına

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesinden bilim insanları, ilaç ham madde üretimi çalışmalarını anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - FARUK KÜÇÜK - Atatürk Üniversitesinde yeni yöntemlerle stratejik öneme sahip kalp ve kanser gibi ilaçların ham maddesini üreten bilim insanları, çalışma detaylarını Anadolu Ajansına

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sosyal hizmet atılımı: Bakan Göktaş huzurevi yapılacak alanı inc...
        Erzurum'da sosyal hizmet atılımı: Bakan Göktaş huzurevi yapılacak alanı inc...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
        Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
        45 yıllık Oltu taşı ustası Hali Aydın'a vefa
        45 yıllık Oltu taşı ustası Hali Aydın'a vefa
        "Minik Eller Üşümesin" diye yola çıktılar
        "Minik Eller Üşümesin" diye yola çıktılar
        Jandarmadan göçmen operasyonu
        Jandarmadan göçmen operasyonu