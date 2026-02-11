Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurumlu satranç tutkunu amcalar, kahvehanede çay ve hatıralarla günlerini geçiriyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da bir kahvehane, satrançla büyümüş kuşakların buluşma noktası haline gelerek hem dostlukları pekiştiriyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:03
        Erzurumlu satranç tutkunu amcalar, kahvehanede çay ve hatıralarla günlerini geçiriyor
        Merkez Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde yer alan bu mütevazı kahvehane, kapılarını açtığı günden bu yana satranç tutkunlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Çoğunluğu 50 yaş üstü olan müdavimler, sabahın erken saatlerinden itibaren masaların başına geçerek taşları sessiz bir ustalıkla diziyor.

        Kahvehanede yalnızca satranç oynanmıyor, anılar tazeleniyor, dostluklar güçleniyor. Oyuncuların yanına oturan izleyiciler, zaman zaman heyecana kapılıp hamleler hakkında yorum yapıyor. Bu da mekana alışılmış kahvehane sessizliğinin dışında, canlı ve samimi bir hava katıyor.

        Birçoğu satrancı çocukluk yıllarında öğrenen usta oyuncular, çaylarını yudumlarken yılların birikimini tahtaya yansıtıyor. Kazanmak kadar sohbetin ve birlikte vakit geçirmenin de önemli olduğu bu ortamda, günler adeta su gibi akıp gidiyor.

        Kentin geçmişinden izler taşıyan satrançlı kahvehane geleneği, bu küçük mekanda yaşatılmaya devam ediyor. Hem zihni dinç tutan hem de insanları bir araya getiren bu buluşmalar, Erzurum'da görenlerin ilgisini çekiyor.

        - "Bazen tansiyonlar da yükseliyor. Hemen bir çay vererek ortamı yatıştırıyoruz"

        Kahvehanenin sahibi Melik Şahin, AA muhabirine, kahvehanede satranç oynamanın eski bir gelenek olduğunu ve 15 yıl önce açtığı kahvehanesinde bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

        Çok güzel satranç oynayan oyuncuların bulunduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

        "Satrancın yanında damayı da çok güzel oynayanlar var. 75 yaşında dedelerimiz oynuyorlar. Gençlerin bu kadar iyi oynayacaklarını tahmin etmiyorum. Her sabah 07.30'da geliyorum. Saat 10.00 gibi satranç oynayanlar geliyor. Onlar 17.00'a kadar burada oynarlar. Her günümüz böyle geçiyor. Burada olan herkes de satranç oynamayı bilir. İzleyenler de oluyor. İzleyenlerden bazen oyuna müdahaleler oluyor. Kavga filan olmaz. Bazen tansiyonlar da yükseliyor. Hemen bir çay vererek ortamı yatıştırıyoruz. Erzurum'da eskiden kahvehanelerde satranç turnuvaları düzenlenirdi. Şimdi onların hepsi dağıldı. Bu geleneğin son temsilcisi olarak bir tek bizim kahvehanemiz kaldı. Erzurum'da böyle çoklu olarak oynatan bir tek burası var."

        Kendisinin de iyi bir satranç oyuncusu olduğunu dile getiren Şahin, kış ayında kapalı yollar nedeniyle gelenlerin sayısının daha az olduğunu ama yaz ayında çok daha arttığını belirtti.

        Ortamı görenlerin şaşırdığını işaret eden Şahin, bu geleneği devam ettirmek istediğini kaydetti.

        - "Namaz vakitleri hariç tüm saatlerde buradayız"

        Kahvehanenin müdavimlerinden satranç oyuncusu Muhlis Ateş de "50 yıldır satranç oynuyorum. Burası bizim mekanımız. Bizde okey filan oynanmaz. Namaz vakitleri hariç tüm saatlerde buradayız. Ezan okunmaya başlayınca herkes namaza gider sonra namazdan çıkar gelir." dedi.

        Efendi Özel ise çok eskiden köyde satranç oynadıklarını, kent merkezine taşındıktan sonra kahvehanede oynamaya devam ettiğini anlatarak, "Kış ayında hava soğuk, evde durmaktan canımız sıkılıyor. Gelip burada satranç oynuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

