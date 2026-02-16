Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da dezavantajlı gençlere "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle eğitim desteği veriliyor

        Erzurum'da, dezavantajlı gençlere çeşitli konularda eğitim verilmesi amacıyla "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:29 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da dezavantajlı gençlere "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle eğitim desteği veriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, dezavantajlı gençlere çeşitli konularda eğitim verilmesi amacıyla "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi" hayata geçirildi.

        Kentteki dezavantajlı gençlere yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi’nde açılış etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle dezavantajlı gençlerin 6 ay boyunca sanat, spor ve kültür gibi birçok alanda eğitim alacağını söyledi.

        Bu projeyle gençlerin eğitim alarak akranlarıyla aralarında farkı kapatıp milli ve manevi değerleri öğreneceğini ifaden eden Çakmur, "Palandöken Gençlik Merkezi’nde 6 ay boyunca 5 farklı okuldan 90 çocuğa sanattan spora, kültürden sosyal gelişime uzanan atölye ve etkinliklerle eğitim verilecek. Kurslarda gençlerin yetenekleri keşfedilecek. Projede görev yapacak olan eğitimcilerimiz, gençlik çalışanlarımız ve öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yapıldı, katılımcılar bilgilendirildi.

        Açılış töreni sonrası kursların verildiği sınıflar ziyaret edildi.

        Programa, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile aileler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kurum çalışanlarına yönelik "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Topla...
        Erzurum'da kurum çalışanlarına yönelik "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Topla...
        Gazeteci - Yazar Orhan Bozkurt, Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini bel...
        Gazeteci - Yazar Orhan Bozkurt, Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini bel...
        Erzurum'da geleceğin iletişimcilerine dezenformasyonla mücadele anlatıldı
        Erzurum'da geleceğin iletişimcilerine dezenformasyonla mücadele anlatıldı
        Hattatoğlu 40. sanat yılını kutladı Erzurum'un tarihine ışık tutan 40 yıllı...
        Hattatoğlu 40. sanat yılını kutladı Erzurum'un tarihine ışık tutan 40 yıllı...
        Erzurum'da aileler ve çocuklar fener alayı yürüyüşüyle ramazanı karşılayaca...
        Erzurum'da aileler ve çocuklar fener alayı yürüyüşüyle ramazanı karşılayaca...
        Muhayyerkürdi şarkılarla mest ettiler
        Muhayyerkürdi şarkılarla mest ettiler