Erzurum'da genç kalemler "Yazarlık Mektebi" programından sertifikalarını aldı

Erzurum'da gençlerin yazarlık konusunda eğitilmesi amacıyla düzenlenen "Yazarlık Mektebi" programı sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen program yaklaşık 5 ay sürdü.



Kurslarda uzman eğitimciler ve yazarlar tarafından katılımcılara yazarlık, edebiyat kuramı, metin çözümleme ve uygulamalı yazma teknikleriyle ilgili dersler verildi.



Gençlerin yazarlık konusunda gelişimine destek sunulan programın tamamlanması dolayısıyla Müceldili Konağı’nda kapanış etkinliği düzenlendi.



Programı başarıyla tamamlayan 28 kursiyere sertifikaları verildi.



Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, AA muhabirine, kursun ekim ayında başladığını söyledi.



Bu sürede birçok kişinin kursa başvurduğunu belirten Ertaş, "170 kişi başvurdu ve edebiyatçı arkadaşlarımızın yaptığı mülakatlarla 28 kursiyer kabul edildi. Bu arkadaşlara Erzurum ve Türkiye'nin dört bir yanından dergicilik, kitap ve edebiyatla ilgilenen usta kalemler ders verdi." dedi.



Ertaş, söz konusu kursların daha önce de verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Bu eğitimi ilk defa 2015’te gerçekleştirdik. O günden bugüne bizi destekleyen, Türk düşünce ve dünyasına yeni kalemlerin kazandırılmasını teşvik eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'dir. Biz derslerimizde öğrencilere düşünmeyi, özellikle okumayı, Türk istiklali ve istikbali için milli kalem olmaları noktasında mesajlar verdik. Teorik ve pratik dersler yaptık. Metin tahlilleriyle bunları denetledik ve başarılı olanlara bugün sertifikalarını verdik."



Yazarlığın gelecekteki önemine dikkati çeken Ertaş, "Milletleri gelecek nesillere taşıyan kalemdir, yazardır. Dolayısıyla dijital çağdaki bir kültürün bütün gençlerimizi esir aldığı bir dönemde milli kalemlere ihtiyacımız var. Yazar ve şairler yetiştirerek, Türk milletine yeni isimler kazandırarak, kültür ve irfanımızı gelecek nesillere taşımayı arzuluyoruz. Bu yüzden yazarlık mektebini düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

