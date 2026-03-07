Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 278, Ergan'da 270, Hakkari'de 223, Kartalkaya'da 220, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 197, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 168, Uludağ'da 157, Çambaşı'nda 124, Davraz'da 106, Murat Dağı'nda 102, Ilgaz'da 86, Hesarek'te 73, Yalnızçam'da 55, Küpkıran'da 52, Kandilli ve Denizli'de 21, Akdağ'da 19, Gevaş Adalı'da 12, Kartepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.03.2026
|En düşük
|en yüksek
|Palandöken
|KY
|-8
|-6
|Ergan
|KY
|-7
|-6
|Hakkari
|KY
|-8
|-5
|Kartalkaya
|PB
|-8
|-4
|Nemrut
|KY
|-4
|-3
|Erciyes
|KY
|-10
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Konaklı
|KY
|-8
|-6
|Uludağ
|AB
|-2
|-4
|Çambaşı
|KY
|-7
|-6
|Davraz
|PB
|-8
|0
|Murat Dağı
|AB
|-9
|0
|Ilgaz
|KY
|-8
|-3
|Hesarek
|KY
|-7
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-9
|-4
|Küpkıran
|KY
|-4
|0
|Kandilli
|KY
|-9
|-2
|Denizli
|AB
|-5
|3
|Akdağ
|KY
|-7
|-3
|Gevaş
|KY
|-4
|0
|Kartepe
|ÇB
|-3
|1
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.