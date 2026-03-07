Canlı
        Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:07
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 278, Ergan'da 270, Hakkari'de 223, Kartalkaya'da 220, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 197, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 168, Uludağ'da 157, Çambaşı'nda 124, Davraz'da 106, Murat Dağı'nda 102, Ilgaz'da 86, Hesarek'te 73, Yalnızçam'da 55, Küpkıran'da 52, Kandilli ve Denizli'de 21, Akdağ'da 19, Gevaş Adalı'da 12, Kartepe'de 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez07.03.2026En düşüken yüksek
        PalandökenKY-8-6
        ErganKY-7-6
        HakkariKY-8-5
        KartalkayaPB-8-4
        NemrutKY-4-3
        ErciyesKY-10-6
        SarıkamışKY-8-4
        KonaklıKY-8-6
        UludağAB-2-4
        ÇambaşıKY-7-6
        DavrazPB-80
        Murat DağıAB-90
        IlgazKY-8-3
        HesarekKY-7-4
        YalnızçamKY-9-4
        KüpkıranKY-40
        KandilliKY-9-2
        DenizliAB-53
        AkdağKY-7-3
        GevaşKY-40
        KartepeÇB-31

        (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

