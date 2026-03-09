Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Torunu sayesinde 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

        FARUK KÜÇÜK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK- Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Perizade Sürmeli, ilkokul birinci sınıf öğrencisi torunu Ecrin Ada Sürmeli'nin okulda öğrendiklerini evde kendisine anlatması sayesinde okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Karayazı ilçesine bağlı Karaağıl Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki Ecrin Ada Sürmeli, gündüz okulda öğrendiği okuma yazma alıştırmalarını akşam saatlerinde babaannesiyle paylaşıyor.

        Torununun anlattıklarını dikkatle dinleyen ve birlikte tekrar yapan 70 yaşındaki Perizade Sürmeli, kısa sürede harfleri tanımaya ve kelimeleri okumaya başladı.

        Okulda öğrenci olan Ecrin Ada, evde ise babaannesine adeta öğretmen gibi ders veriyor. Birlikte ödev yapan ikili, zaman zaman eğlenceli anlar yaşıyor.

        Ailesi ise torununun desteğiyle okuma yazma öğrenmeye başlayan babaanneyi ilgiyle takip ediyor.

        - "Ödevleri birlikte yapıyoruz"

        Babaanne Perizade Sürmeli, AA muhabirine, okula hiç gitmediği için okuma yazmayı öğrenemediğini söyledi.

        Torunu sayesinde okuma yazma eğitimi aldığını ifade eden Sürmeli, "Ada, okuma yazmayı yeni öğreniyor ve öğrendiklerini bana anlatıyor. İkimiz birlikte öğreniyoruz, ödevleri birlikte yapıyoruz. Ada sayesinde okuma yazma öğreniyorum. Ada sürekli bana kızıyor. 'Nene, böyle olmadı, güzel oku, niye böyle okuyorsun?' diyor. Bazen de 'Bundan sonra sana göstermeyeceğim' diyor. Ada kızıp gidiyor, ben de ona yalvarıyorum. Sonra tekrar gelip öğretiyor." dedi.

        - "Okuma yazma bilmeyen annem, Ada sayesinde öğrenmeye başladı"

        Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü olan baba Ercan Sürmeli ise Ada'nın okulda öğrendiklerini babaannesine anlattığını belirtti.

        Babaanne ile torun arasındaki eğitim hikayesini anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

        "Bir gün Ada okuldan geldikten sonra ninesini yanına çağırdı ve 'Nine, öğrendiklerimi sana anlatayım' dedi. Ardından harfleri teker teker anneme anlatmaya başladı. Zamanla hiç okuma yazması olmayan annem okumayı öğrenmeye başladı. Ada ile okuyor, sayıları öğreniyor. Okuma yazma bilmeyen annem, Ada sayesinde öğrenmeye başladı. Ada'nın öz güveni de arttı, kendini öğretmen yerine koydu. Annem zamanla okumayı öğrenince Ada onu ödüllendirmeye başladı. 'Aferin, güzel okuyorsun' diyor. Annem okuyamayınca ise öğretmen edasıyla 'olmuyor, yapamıyorsun, bir daha çalış' gibi ifadeler kullanıyor. Ada sayesinde annem yavaş yavaş okumaya geçti."

        - Öğretmen olmak istiyor

        Ecrin Ada da okulda öğrendiklerini babaannesiyle paylaştığını anlatarak, "Sabah okula gidiyorum, okuma yazma öğreniyorum. Okulda öğrendiklerimi nineme anlatıyorum. Ninem bu sayede okuma yazma öğreniyor. Öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

