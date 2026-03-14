Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.





Erzurum'da gece başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.



Araçlar, ağaçlar ve kaldırımların karla kaplandığı şehirde gece hava sıcaklığı da sıfırın altında 7 derece ölçüldü.



Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte yollardaki buzlanmaya karşın belediye ekipleri bazı bölgelerde çalışma başlattı.



- Kars



Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışıyla her taraf beyaza büründü, Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.



Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, ağaçlar karla kaplandı. Yaban kuşları karlı zeminde yiyecek ararken, bazı esnaflar kuşlara yemleme yaptı.



Soğuk hava nedeniyle de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlardan Süleyman Koç, "İki üç gün daha kar yağışı var. Harika kar pistlerimiz var sezon bitmeden herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.



- Ardahan



Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.



Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ölçüldü.



Dondurucu soğuk hava nedeniyle yol, kaldırım ve akarsularda buzlanma oluştu.



Kar yağışıyla da çevre beyaza büründü.

