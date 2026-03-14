        Devlet desteğiyle büyüttüğü işinde geleceğin tatlı ustalarını yetiştiriyor

        TALHA KOCA - Erzurumlu tatlıcı Selami Atiş, çırak olarak başladığı meslekte, şimdi geleceğin ustalarına işin inceliklerini öğretiyor.

        Giriş: 14.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle büyüttüğü işinde geleceğin tatlı ustalarını yetiştiriyor

        TALHA KOCA - Erzurumlu tatlıcı Selami Atiş, çırak olarak başladığı meslekte, şimdi geleceğin ustalarına işin inceliklerini öğretiyor.

        Erzurum'da 12 yaşında okul harçlığını kazanmak için çırak olarak başladığı tatlı sektöründe 20 yılını dolduran 32 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Selami Atiş, 2020'de devlet desteğiyle tanıştı.

        Devletten aldığı çalışan ve makine ekipman desteğiyle işini büyüten Atiş, kent merkezindeki 700 metrekarelik iş yerinde istihdam ettiği 65 kişiyle 120 çeşit ürün pişiriyor.

        Yılda 500 tondan fazla üretim yapan ve ürünlerini ülkenin her yerine kargoyla gönderen Atiş, her şehirde şube açmayı ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

        Selami Atiş, AA muhabirine, firmasını 2015'te annesinin bileziklerini satarak ve birikimiyle kurduğunu anlattı.

        Devlet desteği ve teşviklerinden yararlandıkça işini büyüttüğünü belirten Atiş, 5 kişiyle başladıkları üretimde 65 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Atiş, Mesleki Eğitim Merkezi'nden 20 öğrenciyi iş yerinde devlet desteğiyle çalıştırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Firmamızda MESEM'den yaklaşık 20 öğrenci çalışıyor, devletimiz belirli bir katkı veriyor o katkıyı asgari ücrete tamamlayıp çocuklarımıza veriyoruz. Devlet 6 ay boyunca sigorta ve maaşını yatırıyor, daha sonra 12 ay çalıştırma sorumluluğumuz var. 6 ayın sonunda kalifiyeli çalışan haline geldiği için işimize daha çok yarıyor. 10 yıldır buradaki tüm ustaları yetiştirdik ve ciddi maaşlarla mesleklerine devam ediyorlar. Geleceğin ustalarını yetiştiriyoruz. Alttan yetişmiş eleman sektörün gelişmesi için önemli."

        İŞKUR'dan aldığı çalışan desteğiyle de 30 kişiye istihdam sağladığına işaret eden Atiş, "Erzurum turizm ve gastronomi kenti, bunun nimetini yedik ve hala devam ediyor. Coğrafi tescilli ürünlerde Türkiye'de 3. sırada 62 tescilli ürünümüz var, bunların birçoğu da soğuk zincir tatlılardan oluşuyor. Ülkenin her tarafına bu tatlıları gönderiyoruz. Ülkenin her yerine şube açtıktan sonraki hedefimiz Avrupa pazarı olacak. Buralarda Erzurum'un adını duyurmaktan gurur duyarız." diye konuştu.

        Firmaya 10 yıl önce staj için gelen ve ardından burada işe başlayan Salim Berk Tiryaki de mesleğini sevdiğini belirterek, "10 yıl önce MESEM'den buraya başladım, mesleği öğrendikten sonra yeni kardeşlerime mesleği öğretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

        Firmada staj yapan 10. sınıf öğrencisi Meryem Düzen de 1 yıldır sektörde olduğunu anlatarak, "Çocukluk hayalimdi ve işimi severek yapıyorum. Usta olup kendi iş yerimi açmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Tarımda 'Cuma Buluşmaları'
        Tarımda 'Cuma Buluşmaları'
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarihine ışı...
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarihine ışı...
        Ramazanda yoğun çalışan Kızılay gönüllüsü kadınlar bayramda çocukları güldü...
        Ramazanda yoğun çalışan Kızılay gönüllüsü kadınlar bayramda çocukları güldü...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
        Oltu TSO'nun iftar programında protokol ve iş dünyası buluştu
        Oltu TSO'nun iftar programında protokol ve iş dünyası buluştu
        Aşkale'de trafik kazası: Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
        Aşkale'de trafik kazası: Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı