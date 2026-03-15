        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı

        Erzurum'da sualtı arama kurtarma (SAK) ekibi, 2 bin 100 metre rakımda bulunan donmuş gölette 28 santimetrelik buzu testereyle kesip yaptıkları dalış eğitiminde Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 personelden oluşan SAK timi, "Yıllık Eğitim Programı" kapsamında kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 100 metre rakımdaki Teke Deresi Göleti'nde buz altı dalış eğitimi yaptı.

        Eğitim, timin profesyonelliğini artırmak ve zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu sağlamak hedefiyle, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ortamda gerçekleştirildi.

        SAK timi, gerekli emniyet tedbirini alarak 28 santimetrelik buzu elektrikli testereyle kesip 12 metre derinlik ve 1 derece sıcaklıktaki gölete daldı.

        Tim, zorlu coğrafi ve iklim şartlarında arama, kurtarma ve delil tespiti görevlerine hazırlığın güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde su altında Türk bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Dedelerden torunlarına "şah mat"
        Dedelerden torunlarına "şah mat"
        Yakutiye Medresesi'nde "Akif, Kur'an ve İstiklâl"
        Yakutiye Medresesi'nde "Akif, Kur'an ve İstiklâl"
        Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 16 kişi trafik kazalarında yaraland...
        Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 16 kişi trafik kazalarında yaraland...
        Sağlıklı pişirme yöntemleri besin değerlerini koruyor
        Sağlıklı pişirme yöntemleri besin değerlerini koruyor
        Doğu'da kar yağışı devam edecek
        Doğu'da kar yağışı devam edecek
        Aras Elektrik'ten doğa dostu adım: Fırtınada zarar gören leylek yuvaları ye...
        Aras Elektrik'ten doğa dostu adım: Fırtınada zarar gören leylek yuvaları ye...