Erzurum'da 148 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 148 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Giriş: 15.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
Kentte önceki günlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor.
Aralıklarla devam eden kar nedeniyle 148 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
