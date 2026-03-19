        Erzurumlu iş insanından Gazze için 1 milyon lira bağış

        Erzurum'da otomotiv sektöründe çalışan bir iş insanı, Gazze'ye AFAD aracılığıyla 1 milyon lira bağışta bulundu.

        Giriş: 19.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı Yüksel Erdemir, Gazze'de yaşanan insani krize destek amacıyla Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

        Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım faaliyetleriyle ilgili Erzurum'dan bu sürece sunulabilecek katkıların ele alındığı ziyarette, özellikle temel ihtiyaç malzemelerinin temini, yardım organizasyonlarının koordinasyonu ve desteklerin ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması konuları değerlendirildi.

        Görüşmenin sonunda Erdemir, AFAD aracılığıyla Gazze için 1 milyon lira bağışta bulundu.

        Vali Baruş, Gazze için yola çıkan her yardımın hayati önem taşıdığını, bu tür desteklerin bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına büyük katkı sunduğunu belirtti.

        Yüksel Erdemir ise Gazze'de yaşananların ortak vicdanda derin bir sorumluluk doğurduğunu belirtti.

        Şirket olarak yalnızca ticari faaliyetlere odaklanmadıklarını aktaran Erdemir, şunları kaydetti:

        "Toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Erzurum'dan yükselen dayanışma ruhunun önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Erzurum'da başlatılan bu girişim, yalnızca bir yardım organizasyonu olmanın ötesinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

        Benzer Haberler

        Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Erzurum'dan Gazze için destek girişimi
        Erzurum'dan Gazze için destek girişimi
        Aras Elektrik; "Bayram boyunca kesintisiz enerji için sahadayız"
        Aras Elektrik; "Bayram boyunca kesintisiz enerji için sahadayız"
        Gönüllü annelerden 440 aileye iftar sofrasında büyük dayanışma
        Gönüllü annelerden 440 aileye iftar sofrasında büyük dayanışma
        Ulu çınarlarla aynı sofrada anlamlı buluşma
        Ulu çınarlarla aynı sofrada anlamlı buluşma
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçül...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçül...