Bakan Çiftçi'den umre hayalini gerçekleştirdiği özel gereksinimli kadına ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da vali olarak görev yaptığı dönemde umre hayalini gerçekleştirdiği özel gereksinimli kadını evinde ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum’da vali olarak görev yaptığı dönemde umre hayalini gerçekleştirdiği özel gereksinimli kadını evinde ziyaret etti.
Bazı programları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Erzurum’da bulunan Çiftçi, Aziziye ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Emine Yiğit ile eşi Kenan Yiğit’in evine konuk oldu.
Kentte vali olarak görev yaptığı dönemde umreye gitme hayalini gerçekleştirdiği Emine Yiğit’i bu kez İçişleri Bakanı olarak ziyaret eden Çiftçi, aileyle bir süre sohbet etti.
Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
