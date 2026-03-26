Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Erzurum Haberleri

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "Erzurum Şehir Hastanesi"ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama:

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "Erzurum Şehir Hastanesi"ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama:

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık tarafından yürütülen "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline ve sivil kişilere yönelik soruşturmaya dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda soruşturmaya dair iddialar kapsamında 22 kişi gözaltına alınmış olup, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan soruşturmalarla ilgili sevk ve tutuklama işlemleri yapıldığına ilişkin haberin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun yanıltılmasını önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, söz konusu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle ilgili içeriklere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmiştir. Güvenlik tedbirleri ile kararlara ilişkin ifadeler sonrası, delil durumu gözetilerek değerlendirme yapılacak olup, ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali

