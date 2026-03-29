        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

        Merkez29.03.2026En düşükEn yüksek
        HakkariKY-90
        PalandökenKKY-43
        ErganKKY-15
        SarıkamışKKY-64
        ErciyesKY03
        UludağKKY24
        KonaklıKKY-32
        Murat DağıKKY01
        YalnızçamY-47
        ÇambaşıY19
        IlgazKKY14
        ZiganaGSY1219
        Kop DağıKKY-17
        BozdağKY01
        SaklıkentKY03
        KartepeKKY23
        KandilliKKY010
        KüpkıranKKY-36

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

