        Erzurum'da eczaneye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Erzurum'da bir kişinin eczaneye gerçekleştirdiği saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 29.03.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'nde dün bir şüpheli, Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Abdullah Caner Güven'e (46) ait eczaneyi yanında getirdiği sıvı yağ ile yakmak istedi ve taşlarla saldırıda bulundu.


        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede saldırıyı gerçekleştirenin Güven'in akrabası Ö.Y. (61) olduğunu tespit etti.

        Kongre Caddesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "İş yerine 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla" adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay anı eczanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde Ö.Y'nin eczane önüne gelerek cam kapıya elindeki poşetleri fırlattığı, camları kaldırım taşı atarak kırdığı ve sıvı yağ ile iş yerini yakma girişiminde bulunduğu yer aldı.


        Kayıtlarda olayı fark ederek gelen çevredeki vatandaşların Ö.Y. ile konuşması ve engellemeye çalışması da yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

