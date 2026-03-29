        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polis ekipleri şehit mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis ekipleri bakım yaptıkları şehidin mezarında değiştirdikleri Türk bayrağını annesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki mezarlıklarda bulunan şehitlerin hatıralarına sahip çıkmak için çalışma yaptı.

        Farklı mezarlıklarda bulunan 3 şehidin mezarlarında bakım ve temizlik yapan ekipler, deforme olan Türk bayraklarını da değiştirdi.

        Ekipler, çalışmanın ardından şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın Gülistan Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülbahar Bağ'ı ziyaret etti.

        Bağ'ın ihtiyacı olup olmadığını soran ekipler, mezarda değiştirdikleri Türk bayrağını şehit annesine teslim etti.

        Anne Bağ, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, ben de gidecektim, değişecektim. Bir ihtiyacım yoktur, ihtiyacım canınızın sağlığı. Allah sizi var etsin. Gelip bizi soruyorsunuz, Allah da sizi sorsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

