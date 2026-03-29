Palandöken'de sezon "bahar kayağı" ile devam ediyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde başlatılan "bahar kayağı" ile sezon devam ettiriliyor.



Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.



Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken'de uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkanı bulan kayakseverler, ayrıca rengarenk ışıklandırılmış pistlerde gece de kayabiliyor.



Dağın rakımı, panoramik yapısı, teknik yatırımlar ve özverili çalışmalar sayesinde yağış olmasa dahi sezonun bahar ayında da devam ettiği merkezde, turistler güneşli havada kayak yapma deneyimi yaşıyor.



Her geçen sene daha çok kayakseverin tercih ettiği Palandöken'de bu sezon gelenlerin sayısı da geçen sezona göre arttı.



- Erzurum'da "bahar kayağı" sezonu başlatıldı



Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'de sezonun devam ettiğini, "bahar kayağı" döneminin başlatıldığını söyledi.



Dağın üst kısımlarında güneşin en güzel şekilde hissedildiğini ve çok daha keyifli bir kayak deneyiminin sunulduğunu anlatan Bağrıyanık, "Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan ve en geç kapatan kayak merkeziyiz. Resmi kapanış tarihimiz 15 Nisan ama sonrasında sportif manada kayak sezonunu devam ettirecek çeşitli çalışmalar üzerinde çalışıyoruz. Planlamalarımız tamamlandı. Bunları deklare edeceğiz." dedi.



Özellikle kuzey yamaçlarında kayak yapılabilir sürenin uzunluğundan bahseden Bağrıyanık, sezonun haziran ayına kadar devam edebileceğini aktardı.



Bağrıyanık, sezonun bahar dönemine taşınmasında Palandöken'in rakım ve panoramik yapısının yanında, snowtruck filoları, suni karlama, teknik altyapılar ve görevlilerin büyük emekleri olduğunu işaret etti.



- "Her geçen sene yüzde 10 ile 20 arasında bir artış gözlemliyoruz"



Palandöken'de 2025-2026 sezonunun çok güzel geçtiğini vurgulayan Bağrıyanık, şunları kaydetti:



"Palandöken, Türkiye'nin en uzun kayak sezonuna sahip destinasyonu. 2025-2026 kayak sezonu 35'in üstünde ulusal ve uluslararası faaliyetle güzel ve keyifli bir şekilde devam ediyor. Planlamamızı gerçekleştirdiğimiz, artık takvimi gelen çeşitli etkinliklerimizde halen mevcut. Halihazırda bütün kayak pistlerimiz Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde açık. Kar kalınlığı inanılmaz güzel seviyelerde. Çoğu lokasyonda hala 250 santimin üstünde kar kalınlığına sahibiz. Güneşin en fazla görüldüğü, kayarken en fazla keyif alınabilecek dönemdeyiz. Geçen yıla göre kayak yapanların sayısında yüzde 17,5 civarında bir artışımız var. Her geçen sene yüzde 10 ile 20 arasında bir artış gözlemliyoruz. Bu çok önemli ve değerli. Netice itibarıyla Palandöken'in ulusal ve uluslararası bilinirliğini her geçen yıl daha fazla rüştünü ispat ettiğini gözlemliyoruz."



- "Gayet güzel bir hava var. Çok eğlendik"



Kayakseverlerden Aysu Bahar, merkeze arkadaşlarıyla geldiklerini belirterek, "Palandöken Kayak Merkezi çok güzel. İlk deneyimim olmasına rağmen çok beğendim. Buraya gelmeden önce havanın yağışlı olacağını düşünüyorduk ama gayet güzel bir hava var. Çok eğlendik." dedi.



Feyza Savcı ise "Çok eğlenceli bir atmosfer var. İlk deneyimim, düşe kalka öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir havaya denk geldik. Kaymak ve fotoğraf çekmek için çok güzel bir hava." diye konuştu.

