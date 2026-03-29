        Narman Peribacaları doğaseverleri atlı safariyle buluşturuyor

        FARUK KÜÇÜK - MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'un Narman Peribacaları, eşsiz kaya oluşumları ve kızıl tonlara bürünen vadileriyle doğaseverleri atlı safari deneyimiyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen ve oluşumu yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayanan peribacaları, Erzurum'un Narman ilçesi sınırlarında yer alıyor.

        Toplam 12 ayrı kanyondan oluşan ve görünümüyle ABD'deki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteren bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor.

        Devlet desteğiyle turizme kazandırılan ve 62 kilometrelik vadi boyunca uzanan peribacalarını ziyarete gelenler, rehberler eşliğinde düzenlenen atlı safari turlarına katılarak doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor.

        At sırtında gerçekleştirilen turlarda ziyaretçiler, bölgenin jeolojik yapısını yakından gözlemleyebiliyor, kızıl vadiler arasında eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekebiliyor.

        Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Narman Peribacaları, sunduğu farklı deneyimlerle doğa ve macera tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

        Furkan Topuz, AA muhabirine, atlı safari yaptığını ve hafta sonları bölgenin çok yoğun olduğunu söyledi.

        Misafirlere safari yaptıran Topuz, "Çocuklara ve atı bilmeyenlere eşlik ederek at binmeyi öğretiyoruz. Burası 50 hektarlık alan ama insanlar sadece bu kısmı biliyor ama büyük bir alan. İnsanların yazın gelip kamp yapacağı bir alan." dedi.

        - Yurt dışından karavanlarıyla gelenler oluyor

        Her geçen yıl peribacalarına ilginin arttığını anlatan Topuz, "Yazın Japonya, ABD ve Kanada gibi ülkelerden karavanı olanlar gelip yaklaşık 10 gün kalıyor. Ben de canım sıkıldığında atı ve kara demliği alıp dağları geziyorum, atımla gezip kafa dinliyorum. Atın verdiği hissiyat çok farklı çünkü ruhen insanı iyileştiriyor. Hayatında hiç ata binmeyen insanları burada ata bindiriyoruz. Gezinti yaparken atın gemini hiç bırakmıyoruz. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

        Muhammet Akpınar da peribacalarında atlarıyla düzenli turistik safariler yaptırdıklarını, bölgede gezmenin de ata binmenin de çok keyifli olduğunu söyledi.

        Ayşe Kurt da bölgeyi ziyaret etmek için geldiklerini belirterek, "Daha önce hiç ata binmemiştim. Ata binip gezdik, çok güzel bir deneyimdi. Peribacaları, uzun zamandır merak ettiğim ancak daha önce görmediğim bir yerdi. Hem doğal güzelliği var hem de atla gezmek bambaşka bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

