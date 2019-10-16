Horasan’da yangın tatbikatı

Erzurum Horasan ilçe Devlet Hastanesinde düzenlenen yangın tatbikatını gerçek sanan bazı vatandaşlar paniğe kapıldı.

Horasan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi.

Horasan İtfaiye Müdürlüğü, işbirliğiyle Horasan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği hasta polikliniklerinin olduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası hemen itfaiye ve 112'ye haber verilirken hastalar yangın merdivenleri ile hastane bahçesine çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Başarılı geçen tatbikatta ekipler, 10 dakika içerisinde 5 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu sırada hastaneye gelen vatandaşlar ise tatbikatı gerçek sanıp bir anlık korkuya kapıldı.

Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.

ERZURUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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