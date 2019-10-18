Erzurum Devlet Tiyatrosu “Kayıp El” İle sezona merhaba diyecek

Erzurum Devlet Tiyatrosu 20192020 Tiyatro sezonuna “Kayıp El” oyunu ile başlıyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak geçen yıllarda olduğu gibi yine kaliteli oyunlarla, turnelerle seyircileri buluşturarak, şehrin kültür hayatına renk katma gayreti içinde olarak, seyircilerle diğer oyunları buluşturmanın yoğun temposu içinde olacakları belirtilerek, “Devlet tiyatroları sahnesinde; yine sizlere birbirinden değerli, birbirinden eğlenceli, hüzünlü ve kaliteli yapıtlarla merhaba demenin heyecanı ile perdelerimizi açmanın, oyunlarımızı seyirciyle buluşturmanın, alkışlarınızı kulaklarımızda hissetmenin bahtiyarlığıyla, Merhaba! Merhaba! Merhaba! Sevgili seyircilerimiz...

Martin McDONAGH’ ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan’ ın dilimize çevirdiği, Devlet Tiyatroları İstanbul Sanatçısı Kuvvet Yurdakul’un yönettiği, Emrah Keskin ve Abdullah Arif Atalay, Oğuzhan Vartolioğlu, Özlem Sak ’ın oynadığı “Kayıp El” adlı oyunumuzu sizlerin beğenisine sunmaktayız. Kırk günlük bir prova sürecinden sonra sahneleyeceğimiz oyunumuz son dönemlerin başyapıtlarından biri olarak görülmektedir.

Oyunda kısaca anlatılmak istenen konu; “Üç yüz metre kadar gitmişlerdi ki, dönüp gülerek el salladılar. Bana kendi elimle el salladılar.

Elveda dediler” Oyunda hayal kırıklıkları ve yüzleşmeler temelinde yeniden inşa edilmeye çalışılan yaşamlar esprili bir dille anlatılmaktadır. Oyunda çok fazla sürpriz bulacaksınız. Birbirleriyle farklı hayatlara sahip dört kişinin yaşamlarının bir otel odasında kesişmesi sonucu yaşanan eğlenceli ve trajik olaylar, oyunu soluksuz izlettirmektedir.” İfadelerine yer verildi.

ERZURUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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