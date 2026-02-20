Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da otomobille çarpışan motosikletteki genç öldü, arkadaşı yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 23:18 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:18
        Erzurum'da otomobille çarpışan motosikletteki genç öldü, arkadaşı yaralandı
        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

        Ömer Elibol (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçenin Cumhuriyet Bulvarı'nda ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Elibol ile arkadaşı Berat Alkan (20) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elibol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Alkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

