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Erzurum YÖREX’ten tam not aldı

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Erzurum YÖREX’ten tam not aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bu yıl 10.’su düzenlenen YÖREX’e 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla 2327 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX’te, 157 odaborsa, 17 kalkınma ajansı ve yaklaşık 600 firma temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. YÖREX için düzenlenen açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, oda ve borsa başkanları ile kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı.
Törende yapılan konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yeni ürün tescili yaptıran illere coğrafi işaret belgelerini verdi. Bakan Varank, Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra yöresel ürünlerin sergilendiği il stantlarını gezdiler.
İlk olarak ev sahibi Antalya ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun standını gezen protokol üyeleri daha sonra, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) , Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Ticaret Borsası’nın (ETB) ortaklaşa hazırladığı Erzurum standını gezdiler. Her yıl giderek daha büyük ilgi gören Erzurum standını ziyaret eden protokol üyelerini, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ağırladı. Misafirlere kavurma, civil peynir ve göğermiş peynir ikram edilen Erzurum standında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’a Erzurum’un tescilli ürünlerinden gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye edildi.
Özakalın, “Coğrafi tescil, markalaşma açısından önemli”
Türkiye’nin bereketli topraklarının, geçmişten günümüze büyük bir kültürel miras bıraktığını dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, yöresel ürünlerin coğrafi tescil almalarının yerel ekonomilerin gelişmesine, istihdamın artmasına ve markalaşmaya ciddi katkılar sağladığını söyledi.
Ülke genelinde 454 yöresel ürünün coğrafi tescil aldığını, 429 ürün için de tescil başvurusu yapıldığını kaydeden Özakalın, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 52, Erzurum’da ise 10 ürünün coğrafi tescil işareti aldığını ifade etti. Coğrafi tescilli ürün sayısı açısından Erzurum’un Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Özakalın buna rağmen Erzurum’un coğrafi tescil işareti alabilecek daha çok sayıda yöresel ürüne sahip olduğunu vurguladı. Her zaman yöresel ürünlerden elde edilen ticari faydanın, gerçek üreticiye ulaşması gerektiğinin altını çizdiklerini ifade eden ETSO Meclis Başkanı Özakalın, bunun içinde üreticiyi koruyacak ve bu ürünlerin üretimini devamlı hale getirecek sistemlerin uygulanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzurum standında, Oltu taşı, deri ve bakır ürünlerinin yanı sıra, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Dut Pekmezi, Petek Bal, Süzme Bal, Göğermiş Peynir, Civil Peynir ve Tereyağı gibi yöresel ürünler yer aldı.

ERZURUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

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