MHP Erzurum İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenlendi

MHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından il istişare toplantısı düzenlendi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın Müceldili Konağında düzenlemiş olduğu istişare toplantısına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, il yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, Erzurum ülkü ocakları il başkanı, İspir ilçe belediye başkanı, Uzundere ilçe belediye başkanı ve Meclis üyeleri katıldı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu tür toplantıların teşkilat mensuplarımıza şevk veriyor. Apayrı bir heyecan katıyor, aramızdaki birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile oluyor. Bu bağlamda düzenlenen toplantılarda partimizin çalışmalarına ışık tutacak öneri ve temenniler hasbihal edilerek adete toy havasında geçen böylesi verimli toplantılarımız sık sık tekrarlanacak. Erzurum ve ilçelerinin sorunları ve çözüm odaklı çalışmaların oluşmasına katkıda bulunacak. Ayrıca il ve ilçe teşkilatlarımızın 2019 mahalli idareler seçimleri esnasında gösterdiği üstün başarının istişare ve birlikte hareket etmenin bir tezahürü olduğundan bahisle, hedefimiz olan ‘’2023 Lider Ülke Türkiye’’ vizyonuna ulaşmak için çalışmalara hız kesmeden devam edilecek. Bu sayede Allah’ın izniyle 2023 genel seçimlerinde partimiz Erzurum’da hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu meyanda bütün ilçelerimizde daha önceden olduğu gibi her ay istişare toplantılarına devam edilecek ve il ve ilçe teşkilatları belediye başkan ve meclis üyeleri ile birlikte koordine yapılarak gerekli etkinlikler tertiplenecek, ülkü ve ilkelerimizden taviz vermeden Milliyetçi ülkücü hareketin konumunu en yükseğe taşıyacak, Erzurum halkının gönlünde taht kuracağız” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, “Türkiye’nin itibarını en yükseğe taşıyan ‘’Barış Pınarı Harekâtı’’ nın seyrinden bahsederek, milli ve onurlu duruş sayesinde bu harekât hem askeri, hem de diplomasi alanında zaferle sonuçlandığını göstermiştir. Bu son gelişmeler gösteriyor ki, milli, birlik ve beraberlik ruhunun devletimizi ve milletimizi güçlendirerek, bölgemizde ve dünya nezdinde ne derece etkin kıldığını göstermiştir. Düzenlenen bu toplantı birlik ve beraberliğimize önemli ölçüde katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

Daha sonra genel sohbet yapılarak toplantı sonlandırıldı.

ERZURUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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