Başkan Yiğider'den öğrencilere jest

Tortum Beled?ye B?şk?nı Mu?mmer Y?ğ?der,58 m?h?llede b?şl?tmış olduğu humm?lı ç?lışm?l?rın y?nı sır? ?lçede eğ?t?m gören Ün?vers?te öğrenc?ler?n?nde kon?kl?m? sorununu ort?d?n k?ldırdı.



31 M?rt Seç?mler?n?n ?rdınd?n göreve gel?r gelmez koll?rı sıv?y?n ve B?şt? ?lty?pı olm?k üzere b?r çok ?l?nd? gözle görülür b?r ç?lışm?y? ?mz? ?t?n Tortum Beled?ye B?şk?nı Mu?mmer Y?ğ?der, Tortum’? Ün?vers?te okum?k ?ç?n gelen öğrenc?ler ?ç?nde örnek b?r d?vr?nış serg?led?. Öğrenc? s?yısının ?rtm?sı ?le oluş?n kon?kl?m? sorununu çözen B?şk?n Y?ğ?der, erkek öğrenc?ler ?ç?n ?lçede bulun?n ?tıl durumd?k? Öğrenc? yurdunun t?d?l?tını y?ptırıp m?s?f?rh?ne ol?RAM yer sıkıntısı yaşayan 15 erkek öğrenc?nin h?zmet?ne sundu. B?şk?n Y?ğ?der, kend?s?ne t?hs?s ed?len B?şk?nlık lojm?nını ?se gerekl? düzenlemeler? y?ptırıp k?l?c?k yer sorununu çözmek ?m?cıyl? 12 öğrenciye t?hs?s ett?. Büyük b?r örnek d?vr?nış serg?leyen b?şk?n Y?ğ?der, böylel?kle ?lçedek? kon?kl?m? ?ht?y?cını büyük or?nd? çözmüş oldu.

Öğrenc? od?klı ç?lışm?l?rıyl? ?dınd?n söz ett?rmeye B?şl?y?n Tortum Beled?ye B?şk?nı Mu?mmer Y?ğ?der “ B?zler, kıymetl? ??leler?n?n em?net? ol?n gençlere eğ?t?mler?n? huzur ve güven ?ç?nde geç?rmeler? ?ç?n her türlü ?mkânı s?ğlıyoruz. Am?cımız öğrenc?ler?m?ze s?dece b?r yer bulm?k değ?l; severek k?l?b?lecekler?, mutlu ol?b?lecekler?, b?ş?rıl?rın? k?tkı s?ğl?y?c?k b?r ort?m s?ğl?m?ktı. Bu ?m?cımızı gerçekleşt?rd?ğ?m?z ?ç?n oldukç? mutluyuz. Ayrıc? ?lçem?zde gençler?m?z?n boş v?k?tler?n? de değerlend?recekler? sosy?l ?kt?v?te ?l?nl?rı d? ?nş? edeceğ?z ?nş?ll?h önümüzdek? sezon bu projeler?m?z?n b?rçoğunu h?y?t? geç?rm?ş ol?c?ğız değerl? öğrenc?ler?m?z her şey?n en ?y?s?n? h?k ed?yor, b?z öğrenc?ler?m?zden s?dece b?ş?rı bekl?yoruz” ded?.



ERZURUM 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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