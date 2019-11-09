Çat Belediyesi’nde yoğun katılım Belediye Başkanı Melik Yaşar: “Aziziye tarihte emsali görülmemiş bir destan”

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Erzurumlular, çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır” dedi.

Aziziye Zaferi'nin 142’inci yıldönümü nedeniyle bu yıl yedincisi düzenlenen Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüyüş programına, Çat Belediyesi'nden büyük çoğunluk katıldı.

OsmanlıRus savaşında Ruslar tarafından işgal edilmeye çalışılan Erzurum'un şanlı bir direnişle düşmanı püskürtmesinin üstünden 142 yıl geçerken, şanlı ecdadın torunları sabah ezanıyla beraber savaşın en yoğun olarak yaşandığı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü.

Yapılan yürüyüşe binlerce Erzurumlu katılırken, Çat Belediyesi de bu coşkuya ortak oldu. Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinen 18771878 OsmanlıRus Savaşı'nın 142. yıldönümü nedeniyle Erzurum halkı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Aziziye Zaferi'nin 142. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında, Erzurum'da tarihe altın harflerle yazılan Aziziye Zaferi'nin milletin yeniden dirilişini temsil ettiğini belirtti. Yaşar; “Üzerinde bulunduğumuz Aziziye Tabyası’nın sabah saatlerinde düşman tarafından gizlice işgal edilmesi üzerine cami minarelerinden olayın duyurulması sonucu bütün Erzurumlular, çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır. Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu toprakları vatanlaştıran kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." dedi.

ERZURUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:12

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.