Atatürk Üniversitesi’nde "Siyasette Kadın Paneli"

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İPEKYOLUSİFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu tarafından, Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yılı nedeniyle Siyasette Kadın Paneli düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen panele, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı M. Nuri Alim, İPEKYOLUSİFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Şekerdağ Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Türk Devletlerinde Kadın, Her Zaman Saygın Bir Konumda Olmuştur"

"Bir toplumun medeniyet düzeyi o toplumun özellikle kadınlara verdiği önemle, tanıdığı haklarla değerlendirilmektedir. Türk kadınının toplum içindeki yeri dönemlere göre bazı farklılıklar gösterse de Türk Devletlerinde kadın her zaman saygın bir konumda olmuştur" sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, tarih boyunca Türk kadınının üretimden savaşlara, ev idaresinden devlet yönetimine kadar her türlü mücadelede yer aldığını, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında gerek cephede, gerekse diğer mücadele alanlarında önemli roller üstlenerek büyük kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğin mimarı olarak gördüğü kadınları her zaman önemsemiş ve onları yüceltmiştir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün bu kapsamda gerçekleştirdiği en önemli inkılaplardan biridir. 5 Aralık 1934 yılında Türk kadını bu hakkına birçok Avrupa ülkesinden önce kavuşmuştur. Günümüzde de kadının siyasete aktif olarak katılması ve siyasette kadın temsilinin istenilen düzeye getirilmesi için gereken düzenlemeler ve iyileştirmeler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ise, ülkemizde kadınların düne göre eğitim meslek edinme ve diğer toplumsal yaşam alanlarında çok daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini söyledi. Ancak siyasal yaşamın, tüm dünyada ve ülkemizde kadın erkek eşitsizliğinin en belirgin olarak görüldüğü alan olarak karşımıza çıktığını ifade ederek şunları söyledi: "Erkeği güçlü ve yöneten kadını ise duygusal ve yönetilen olarak gören erkek Egemen kültür kadının ekonomik yönden erkekten daha zayıf olması ve düşük eğitim düzeyi kadınların siyaset alanındaki yerini olumsuz etkilemektedir. Ancak daha önemli bir sorun vardır ki, o da kadınların siyasete ilgi duymamalarıdır. Ülkemizdeki eğitimli, donanımlı ve yetkin kadınların da Bu anlamda potansiyellerini ortaya koymadıklarını görmekteyiz."

Kadınlarımızın tarih boyunca devlet işlerinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutarak kadim kültürümüzün şekillenmesine büyük katkı sağladığını söyleyen İPEKYOLUSİFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Şekerdağ Polat, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde siyasi hayatta kadınlarımızın hak ettiği rolü üstlenen bilmeleri için 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunundaki yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kendilerini ileri demokrasinin beşiği olarak takdim eden birçok ülkeden seneler önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesi bizler için her daim gurur kaynağı olmuştur. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yıl dönümünde vatan, millet, devlet ve bağımsızlık için canlarını ortaya koyan vatansever kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce'nin başkanlığını yaptığı Siyasette Kadın Paneline panelist olarak, "Mecliste Kadın Olmak" konusuyla AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "1934'ten Günümüze Siyasette Türk Kadını" konusuyla Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ve "Milli Mücadeleden TBMM'ye Türk Kadını" konusuyla ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı dinleyicileri bilgilendirdi.

Programın ardından Rektör Çomaklı, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti.

