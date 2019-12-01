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Erzurum’da kış lastiği uygulaması yapıldı

İHA

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Erzurum'un Horasan İlçesinde de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Erzurum’da kış lastiği uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Erzurum’un Horasan İlçesinde de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Horasan İlçe Jandarma Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven
içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı. HorasanAğrı D100 karayolunda bulunan Dellal kontrol noktasında durdurulan ticari araçlarda yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.
Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Erzurum Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi.

ERZURUM

01 Aralık 2019 Pazar

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