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Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı

İHA

Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı

Türk gençlerinin uluslararası alandaki başarısına bir yenisi daha eklendi.
2010 yılından bu yana “IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)” programını uygulayan İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Bilkent Laboratuvar Lisesi 2018 yılında mezun olan öğrencilerinden Gökçen Nilay Naktiyok’un 2016 IGCSE Ana Dil Türkçe Sınavından 100 tam puan alarak “IGCSE Top in the World” ödülü almaya hak kazandı. Bu yıl ise BELS'te iki öğrenci, Nursu İdiz ve Burak Alanyalıoğlu, IGCSE Ana Dil Türkçe dersinden 98 puan alarak dünyadaki en yüksek notu almış ve “IGCSE Top in the World” ödülünü almaya birkez daha hak kazandı. Nursu ve Burak elde etmiş oldukları bu olağanüstü başarı ile Erzurum’u ve ülkemizi gururlandırdı.
The Outstanding Cambridge Learner Awards (Cambridge Üstün Başarı Ödülleri)”, kapsamında Cambridge sınavlarında olağanüstü başarı gösteren öğrenciler her yıl “Top in the World” ödülü ile mükaffatlandırılıyor. Ödül bir dersten dünyadaki en yüksek standart puanı alan öğrencilere veriliyor. Dünyada, aynı puanı alan başka öğrenciler olması durumunda ise başarıları eşit olduğu için eşit hak kazanıp onlarda Cambridge “Dünyanın En İyisi” ödülünü almaya hak kazanıyor.
Elde edilen bu başarı ile ilgili Nursu İdiz ve Burak Alanyalıoğlu’nun açıklamalarında şöyle dedi;
Alanyalıoğlu “IGCSE gibi dünya genelinde kaliteli kurumlar tarafından kabul görmüş bir sınavda böylesine bir başarı elde etmek beni çok gururlandırdı. İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hem entelektüel bilgimizi hem de okuduğunu anlama becerilerimizi ortaya koyduğumuz bu sınavın sonucunu bir ödülle taçlandırmak, düzenli ve disiplinli çalışmamın bir ürünüdür. Bu bilgi birikimini elde etmemi sağlayan ve bana farklı bakış açıları kazandıran Bilkent Erzurum Laboratuvar Okullarına ve bütün kıymetli öğretmenlerime teşekkür ederim."
İdiz; “Bu önemli program kapsamında, her alandaki anlama ve öğrenmenin temeli olan anadil branşında böyle bir başarıyı elde etmiş olmaktan mutluyum, gururluyum. Bu başarıda payı olan ve beni destekleyen okulum BELS ve tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunarım."
Lise Müdürü Dr. Akın Metli ise öğrencilerinin bu büyük başarı ile ilgili açıklamasında; “Uluslararası programlarımızdaki başarılarıyla misyonumuzun önemli bir parçası olan akademik mükemmeliyeti örneklendiren öğrencilerimizi ve onları destekleyen öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Doğu İlleri Projesinin muazzam izler bırakmakta olduğunu görmek, 21. yüzyılın vizyoner liderlerini yetiştirmek gerçekten çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

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